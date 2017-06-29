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Hataylılar Samandağ sahiline akın etti

Hatay’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar denizde serinlemek için Samandağ ilçesine akın etti.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:07
Hataylılar Samandağ sahiline akın etti

Yaz tatili ile birlikte tatilci akınına uğrayan Samandağ’da havuzlar ve plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Hava sıcaklığının 33 dereceyi geçtiği Hatay’da tatilciler plajlarda deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Samandağ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tatilcilerin uğrak mekanı olan Çevlik-Deniz-Meydan sahilinin bulunduğu Samandağ’a hafta sonu yaklaşık 20 bin, bayram tatilinde ise 59 bin araç girişi yaptığı belirtildi.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek, “Gerek ilçemizde yaşayan vatandaşların gerekse tatilcilerin rahat bir şekilde tatil yapmalarını, huzurlu bir ortamda ilçemizin güzelliklerinden faydalanmalarını sağlıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 13:07
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