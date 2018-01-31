Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 5. roket atıldı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki boş durumdaki eve ve yola isabet etti.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

İlk belirlemelere göre saldırıda herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Güvenlik güçleri roketlerin düştüğü yerde inceleme başlattı.