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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 5. roket atıldı!

Terör örgütü YPG tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bugün 5. roket atıldı. Sabah atılan roketlerden biri 17 yaşında bir kızı şehit etmişti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:01
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 5. roket atıldı!
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki boş durumdaki eve ve yola isabet etti.

 

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

İlk belirlemelere göre saldırıda herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Güvenlik güçleri roketlerin düştüğü yerde inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 17:01
  1. reyhanlı roket
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