Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 4. roket atıldı!

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bugün 4 roket atıldı. Sabah saatlerinde atılan 2 roketten biri 17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden oldu. Saat 14.20 sıralarında atılan bir roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde bir evin önüne, diğeri de Reyhanlı çevre yoluna düştü. Bugün Reyhanlı'ya atılan roket sayısı ise 4'e yükseldi.

REYHANLI BELEDİYE BAŞKANI: 17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in aktardığına göre, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Afrin'den PYD/YPG tarafından atılan iki roketten birisinin isabet ettiği evde 17 yaşında bir gencin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şanverdi, "Bugüne kadar ilçemize 30'un üzerinde roket isabet etti. Bu olaylarda 50'nin üzerinde kişi yaralandı, 1'i Suriyeli olmak üzere bugün kaybettiğimiz gencimizle 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Roket isabet eden ev ve park halindeki bir araçta hasar oluştu. Güvenlik güçleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

TSK, MİSLİYLE KARŞILIK VERİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, atılan roketlere Suriye sınırındaki obüslerle misliyle karşılık vermeye başladı.