Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 4. roket atıldı!

Son dakika haberine göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin'den 4 kez roket atıldı. Atılan roketlerden biri 17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden oldu. TSK, Suriye sınırındaki obüslerle roketlere misliyle karşılık verdi

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:13
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 4. roket atıldı!

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bugün 4 roket atıldı. Sabah saatlerinde atılan 2 roketten biri 17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden oldu. Saat 14.20 sıralarında atılan bir roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde bir evin önüne, diğeri de Reyhanlı çevre yoluna düştü. Bugün Reyhanlı'ya atılan roket sayısı ise 4'e yükseldi.

REYHANLI BELEDİYE BAŞKANI: 17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in aktardığına göre, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Afrin'den PYD/YPG tarafından atılan iki roketten birisinin isabet ettiği evde 17 yaşında bir gencin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şanverdi, "Bugüne kadar ilçemize 30'un üzerinde roket isabet etti. Bu olaylarda 50'nin üzerinde kişi yaralandı, 1'i Suriyeli olmak üzere bugün kaybettiğimiz gencimizle 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Roket isabet eden ev ve park halindeki bir araçta hasar oluştu. Güvenlik güçleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

TSK, MİSLİYLE KARŞILIK VERİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, atılan roketlere Suriye sınırındaki obüslerle misliyle karşılık vermeye başladı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 15:13
  1. 4 roket
  2. reyhanlı
  • R.T.E burakR.T.E burak1 sa önce
    Bırak şimdi misliyle karşılık vermeyi Nerde bizim hava savunma sistemlerimiz? Nerde bu Hisarlar? ...Israil de bile Demir kubbe var Nerde bizim korkularımız?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP'li Gürsel Erol'dan partisine sert tepki: Kafamızı dışarı çıkarmıyoruz
  1. CHP'li Gürsel Erol'dan partisine sert..
  2. ABD ile kritik görüşme: Gündem Soçi ve..
  3. 85 tesisatçıyı taşıyordu! Tuvaleti..
  4. E-5’te trafiği kilitleyen kaza!
  5. Tavuskuşuyla uçağa binmek isteyince!
  6. ABD'den Türkiye itirafı! Vazgeçirmeye..
  7. Fazla uyuyanlar depresyona giriyor!
  8. Çağını Aşan Velî Hacı Hasan Efendi
  9. Onlar için yüzde 99 başarı tam bir..
  10. Sözde Afrin Kantonu lideri Esed..
  11. Bahçeli uyardı: İtibar edilmeyecektir
  12. Gözaltına alınan TTB üyesi bakın kim..
  13. Afrin'de en yüksek zirve ele geçirildi
  14. ABD'nin küstah iddiasını çürüten..
  15. Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı
  16. TSK'dan son dakika açıklaması!
  17. İsrail helikopteri düştü! Öyle bir..
  18. Tepki yağıyor! Yakın ilişkisi gün..
  19. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 4. roket..
  20. Sultanahmet bombacılarına ceza yağdı
Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
CHP'li isim isyan etti! Nereye gitsem domuz etini...
CHP'li isim isyan etti! Nereye gitsem domuz etini...
TSK'dan ABD'ye misilleme!
TSK'dan ABD'ye misilleme!
ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!