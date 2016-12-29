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Hatay'ın çöpleri enerjiye dönüşecek

Hatay'a kurulan, bölgenin en büyük enerji üretim tesisinde, çöpler elektrik enerjisine dönüştürülecek.

Hatay'ın çöpleri enerjiye dönüşecek
Eklenme: 29 Aralık 2016, 17:54
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Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek enerji üretim tesisinde işlenen çöplerle 10 bin konutun elektriğini karşılayacak enerji üretilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz Bölgesi'nin en büyük atık enerji dönüşümü projelerinden biri olan enerji üretim tesisinin, ocak ayında hayata geçmesi planlanıyor.

Günlük 900 ton evsel atığın enerjiye dönüştürülmesini sağlayacak projeyle, 10 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Projenin hayata geçirilmesiyle şehir ekonomisine katkı sağlanması ve atmosferdeki sera gazı etkisinin azaltılması hedefleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, tesisle yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Projeden elde edilen gelirin yüzde 14'lük kısmına denk gelen 2 milyon liranın belediyeye gelir olacağını vurgulayan Savaş, "Kısa zamanda tesislere ilave edilecek 3 motor ile elde edilen elektrik üretimi 8,5 megavata kadar çıkabilecek. Buna bağlı olarak da gelir iki kat artmış olacak" ifadesini kullandı.

Savaş, metan gazının borular aracılığıyla toplanarak enerjiye dönüştürülmesi sayesinde doğadaki sera etkisinin azaltılacağının ve insanın doğaya olan olumsuz etkilerinin asgari düzeye çekilmiş olacağının altını çizdi.

 
EtiketlerAkdenizHatayLütfü Savaş
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