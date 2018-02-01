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Hatay'ı Rus füzesiyle vurmuşlar

Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca dün yapılan saldırıda Rus yapımı antitank füzesi 9M113 konkurs kullanıldığı tespit edildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 19:21
Hatay'ı Rus füzesiyle vurmuşlar

Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca dün Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yapılan saldırıda Rus yapımı antitank füzesi 9M113 konkurs kullanıldığı belirlendi.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından teröristlerin sivilleri hedef alan saldırıları da devam ediyor.

Hatay ve Kilis'e roket ve havanla çok sayıda saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerin dün Kırıkhan Perişan Mahallesi'nde sınırın sıfır noktasına gerçekleştirdiği saldırıda ise Rus yapımı antitank füzesi 9M113 konkurs kullandığı tespit edildi.

Bölgedeki incelemelerinin ardından NATO kodu AT-5 Spandrel olan füze parçaları detaylı inceleme yapılmak üzere Hatay'a götürüldü.

Dün gerçekleştirilen saldırıda ölen ya da yaralanan olmamış, Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu bataryaları Afrin'deki PYD/PKK terör örgütü mevzilerini ateş altına almıştı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 19:21
  1. NATO
  2. PYD/PKK
  3. Afrin'
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