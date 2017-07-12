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Hatay'daki yangında 25 hektar orman zarar gördü

Hatay'da Amanos Dağları kırsalındaki iki farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 25 hektar alan zarar gördü

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:39
Hatay'daki yangında 25 hektar orman zarar gördü

Amanos Dağları kırsalındaki iki farklı noktada çıkan orman yangınında yaklaşık 25 hektar alan zarar gördü.

Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi ile Belen ilçesine bağlı Çerçikaya Mahallesi kırsallarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınlara, 3 helikopter, 1 uçak, 8 yer timi, 16 arazöz, 8 su tankı, 8 ilk müdahale aracı, 100 civarında işçi, 2 dozer ve 2 greyderle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 25 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, yangın ihbarının saat 11.47 gibi kendilerine ulaştığını ve ekiplerin hızlıca bölgeye sevk edildiğini söyledi.

İki farklı noktada çıkan yangınların kontrol altına alındığını belirten Ketmen, "Yangınların çıkış sebebini bilmiyoruz. Bölgede soğutma çalışmalarımız sürüyor. Zarar gören alanımız 25 hektar civarındadır." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:39
  1. Kahramanmaraş
  2. Hatay
  3. Belen
  4. Yangın
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