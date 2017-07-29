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Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları eteklerinde çıkan ve söndürme çalışmaları 2 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:02
Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

28 Temmuz 2017 günü gece saatlerinde Amanos Dağları Çökek Yaylası mevkii Beşikgöl bölgesinde başlayan yangını söndürme çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren uçak ve helikopter desteğiyle yeniden başlandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, kızılçam ağaçlarıyla kaplı olan bölgenin sarp ve kayalık olması müdahaleyi zorlaştırdığını belirterek, "Ekiplerimiz çok zor şartlar altında yangını söndürmek için seferber oldu. Hem karadan hem de havadan müdahale ettiğimiz yangın kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarını sürdürüyoruz. 30 hektar orman alanı zarar gördü” dedi.

2 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Söndürme çalışmalarına havadan 2 uçak, 5 yangın söndürme helikopteri ile karadan 25 arazöz, 4 dozer, 1 greyder ile 150 yangın söndürme personeli katıldı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:02
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