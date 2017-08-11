Hatay’da zırhlı banka aracına silahlı soygun girişimi: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, olay sabah 09.00 sıralarında Modern Evler Mahallesi, Paşakaraca Konutları arkasında meydana geldi. Özel bir bankaya ait finans şirketinin para nakil aracını takibe alan motosikletli iki kişi, MOBESE kameralarının olmadığı sokakta pompalı tüfekle araca saldırı düzenledi. Şoför mahalline ve önde oturan güvenlik görevlisine ateş eden saldırganlara finans şirketine ait keşif için önde seyreden motosikletli güvenlik görevlisi müdahale edince saldırganlar kaçtılar.

Aracın zırhlı olması görevlilerin hayatını kurtarırken, hafif yaralı şoför ve güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaparken çevredeki vatandaşlar çalışmaları film gibi izlediler.

Saldırganların pompalı tüfeklerle üç el ateş ettiklerini belirten özel güvenlik şirketi çalışanları, aracın para yüklü olduğunu ancak saldırganların amacına ulaşamadan kaçtıklarını belirttiler.