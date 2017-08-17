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Hatay'da yaralanan askerden acı haber

Hatay'ın İskenderun ilçesinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 21:07
Hatay'da yaralanan askerden acı haber

Alınan bilgiye göre, Karayılan Mahallesi Amanos Dağları kırsalında terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri ile karşılaştıkları teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çatışmada yaralanan ve İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 21:07
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  • cccihadddcccihaddd52 dk önce
    ABD nin istila ettiği Suriye'de ABD nin topraklarına girmek gibi bir durum bu. Bu durumda karar almak çokmu kolay ülkeni ABD ile savasamı sokmak istiyorsun. Elbette bu işin oluru olduğu zaman girilecektirde. Suriyedeki askeri ve siyasi konjoktur ü bilebile CB na da yalancı diyerek hakaret ediyorsun.
  • ahmet öztürkahmet öztürk2 sa önce
    Reis ne oldu yaaa bunlar nerden geldi amanoslara afrinden gelmedimi yalancı reis,daha kaç askerimiz yaralanıp şehit olacak afrine girmek için kafanda bi sayı varmı 
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