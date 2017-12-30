Hatay'da uyuşturucu hap imalathanesine baskın! 3 Gözaltı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yeni kurulduğu tespit edilen uyuşturucu hap imalathanesine üretim sırasında jandarma tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap üretmeye yetecek hammadde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.30 Aralık 2017 Cumartesi 12:23
Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçundan kaydı bulunan bazı şüphelilerin Reyhanlı’da depo kiraladığını, burada uyuşturucu madde üreteceklerini belirleyerek çalışma başlattı.
3 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR
Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin uyuşturucu hap imalathanesi kurduğunu ve üretime başlayacakları tespit edildi. Şahısların uyuşturucu madde üretimine başladıkları an operasyon düzenlendi. İmalathanede çalıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu hap üretmeye yetecek hammadde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.