Hatay'da uyuşturucu hap imalathanesine baskın! 3 Gözaltı

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçundan kaydı bulunan bazı şüphelilerin Reyhanlı’da depo kiraladığını, burada uyuşturucu madde üreteceklerini belirleyerek çalışma başlattı.

3 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin uyuşturucu hap imalathanesi kurduğunu ve üretime başlayacakları tespit edildi. Şahısların uyuşturucu madde üretimine başladıkları an operasyon düzenlendi. İmalathanede çalıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu hap üretmeye yetecek hammadde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.