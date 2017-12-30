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Hatay'da uyuşturucu hap imalathanesine baskın! 3 Gözaltı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yeni kurulduğu tespit edilen uyuşturucu hap imalathanesine üretim sırasında jandarma tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap üretmeye yetecek hammadde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:23
Hatay'da uyuşturucu hap imalathanesine baskın! 3 Gözaltı

Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçundan kaydı bulunan bazı şüphelilerin Reyhanlı’da depo kiraladığını, burada uyuşturucu madde üreteceklerini belirleyerek çalışma başlattı.

3 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin uyuşturucu hap imalathanesi kurduğunu ve üretime başlayacakları tespit edildi. Şahısların uyuşturucu madde üretimine başladıkları an operasyon düzenlendi. İmalathanede çalıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu hap üretmeye yetecek hammadde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 12:23
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  2. reyhanlı
  3. uyuşturucu
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