Hatay’da TIR uçuruma düştü: 1 yaralı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra uçuruma düşen TIR'ın sürücüsü yaralandı.23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:29
Kaza saat 14.00 sularında İskenderun girişi otoban gişeleri mevkiinde meydana geldi. İskenderun’a otoyoldan giriş yapan Halil Kavtaş (40) yönetimindeki konteyner yüklü 33 CYB 19 plakalı TIR, kontrolü kaybedip bariyerlere çarparak 10 metrelik uçuruma düştü. Kazada yaralanan TIR sürücüsü İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Trafik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.