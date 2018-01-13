Hatay'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen 2 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı giriş yaptığı bilgisini aldı.

Zanlıların bulunduğu otomobili takibe alan ekipler, aracı Karadurmuşlu Mahallesi girişinde durdurdu. Aracın içerisindeki Fas uyruklu oldukları belirlenen A.E.M. (36) ve R.K. (23) gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında, sahte olduğu belirlenen ikişer kimlik kartı ve pasaport, 2 cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.