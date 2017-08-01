Hatay'da tedavi edilen kaplumbağalar denize bırakıldı

Yaralı halde bulunarak DEKİYM'de yaklaşık 3 aydır tedavi gören 2 caretta caretta ve 1 Chlenioa Mydas türü deniz kaplumbağaları tedavilerinin ardından Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne getirildi.

DEKİYM Müdürü ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enes Altuğ, Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının 4'te 1'inin üreme merkezinin Samandağ sahilleri olduğunu söyledi.

Merkezlerine gelen yaralı kaplumbağaların genelde beyin travmasıyla ulaştığını söyleyen Altuğ, Samandağlı balıkçıları da bu konuda duyarlı olmaya çağırarak, şöyle dedi:

"MKÜ olarak 2005 yılından beri deniz kaplumbağalarıyla ilgili faaliyetler devam ediyor. Bu faaliyetlerimizi Samandağ Kaymakamlığı, DMKP Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürüyoruz. Bölgemize gelen 2 tür deniz kaplumbağası var bunlar caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası. Chlenioa Mydas türü için Doğu Akdeniz'deki en önemli yuvalama merkezi Samandağ sahilleri. Tüm Akdeniz'deki kaplumbağaların yaklaşık 4'te biri buraya geliyor yumurtlamak için. Bu da neslin devamı için önem arz ediyor. Bu konuda işbirliğiyle bunların koruması yapılıyor. Biz DEKİYM olarak gelen kaplumbağalara modern tıbbın gerektirdiği tüm muayeneleri yapıyoruz. Ultrason, bilgisayarlı tomografi gibi insanlara hastanede hangi muayene yapılıyorsa biz de bunlara endoskobik muayenesini bile yapıyoruz. Hastalığın teşhisine göre tedavi ve operasyon yapıyoruz. Chlenoia Mydas vakamız ve 2 carettamız vardı. Carettalar başından yaralıydı ve bunları sentetik grup uygulamasıyla beyin dokusunun üzerindeki enfeksiyonun ilerlememesi için gerekli uygulamayı yaptık. İyileştirdikten sonra da doğal ortamlarına bıraktık."

CARETTALAR BALIKLA BESLENİYOR

Carettaların balıkla, Chlenoia Mydas türünün ise yosunla beslendiğini belirten Altuğ, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizde bunları fıtratına uygun şekilde bakım ve beslenmeleirni yaptık, tedavi süreleri ise 1 ile 3 ay arasında değişti. Şu anda merkezimizde 7 tane kaplumbağa vardı, 3'ünü bugün bıraktık diğer 4'ünün tedavisi devam ediyor. Çoğunlukla kafa travmaları var, balıkçılıkla uğraşan paydaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum, bu hayvanlar denizel ortamda size zarar vermez, belki ağlarınıza takılır ama çok küçük zarar verir, bu hayvanların nesli tükenmek üzere, bin taneden en çok 2-3 tanesi yetişkinliğe erişiyor, geri kalanlar büyük balıklara yem oluyor. Besin zincirinde çok önemli yerleri var bunların, bunların öldürülmesi demek kendi ekmek teknemize zarar vermemiz demek, diğer balıkların neslinin devamı için bunların yaşaması lazım, eğer ağlarınıza takılırsa mutlaka yetkililere haber verin, zarar görmemişse sizler denize bırakabilirsiniz."



Yapılan konuşmaların ardından tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denize bırakıldı.