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Hatay'da orman yanıyor

Amanoslar Dağları'nda dünden beri devam eden orman yangınında şu ana kadar 30 hektar alan zarar gördü. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:40
Hatay'da orman yanıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Amanos Dağları Beşikgöl mevkisi Çökek Yaylası zakınlarında dün çıkan orman yangını müdahalelere rağmen devam ediyor.

Gece saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan ancak zaman zaman alevlerin yeniden yükseldiği yangını söndürmek için ekipler büyük gayret sarf ediyor.

30 hektar alan zarar gördü

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, gün ağarmasıyla hava destekli söndürme işlemlerine yeniden başladıklarını söyledi. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz ve 150 personelle müdahale ettiklerini belirten Ketmen, "Temennimiz en kısa sürede kontrol altına almak. Bölgenin sarp, kayalık ve yamaçta olması çalışmaları zorlaştırmakta. Yangının yayılma eğilimi olan bölgelerde dozerlerle yol açma çalışması yaparak arazözlerin en yakın mesafeye kadar ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

Yangının 2 farklı bölgede devam ettiğine dikkati çeken Ketmen, şu ana kadar 30 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:40
  1. Kahramanmaraş
  2. Hatay
  3. Dörtyol
  4. Yangın
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