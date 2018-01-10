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Hatay'da korkunç olay! Öğretmen ve öğrenciler...

Hatay'ın Antakya ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 öğrenci ve 10 öğretmen ve 4 görevli hastaneye kaldırıldı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 19:51
Hatay'da korkunç olay! Öğretmen ve öğrenciler...

Alınan bilgiye göre, okulda özel bir şirket tarafından verilen sabah kahvaltısının ardından mide bulantısı şikayetlerinin artması üzerine 23 öğrenci ve 10 öğretmen ve 4 görevli hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavileri yapılan ve sağlık durumları iyi olan 33 öğrenci, öğretmen ve görevliler daha sonra taburcu edildiği kaydedildi.

2 öğretmen ve 2 öğrencinin tedavileri sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 19:51
  1. Hastane
  2. mide bulantısı şikayetleri
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