Hatay'da korkunç olay! Öğretmen ve öğrenciler...
Hatay'ın Antakya ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 öğrenci ve 10 öğretmen ve 4 görevli hastaneye kaldırıldı.10 Ocak 2018 Çarşamba 19:51
Alınan bilgiye göre, okulda özel bir şirket tarafından verilen sabah kahvaltısının ardından mide bulantısı şikayetlerinin artması üzerine 23 öğrenci ve 10 öğretmen ve 4 görevli hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavileri yapılan ve sağlık durumları iyi olan 33 öğrenci, öğretmen ve görevliler daha sonra taburcu edildiği kaydedildi.
2 öğretmen ve 2 öğrencinin tedavileri sürdüğü öğrenildi.