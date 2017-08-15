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Hatay'da itfaiyecilerin yangın pozu! Tepki yağdı

Hatay'da bir işyerinde çıkan yangına müdahale etmek için giden itfaiyecilerin alevlerin önünde poz verip fotoğraf çektirmesi tepkiye neden oldu.

15 Ağustos 2017 Salı 10:40
Hatay'da itfaiyecilerin yangın pozu! Tepki yağdı

Merkez Antakya İlçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde yangın çıktı. Müdahale için sevk edilen itfaiye ekibi, alevlerin önünde çektirdiği hatıra fotoğrafını Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Facebook sayfasından da paylaştı.

Üzerine 'Yeni Sanayi girişinde yüksek gerilim hattının düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerimiz tarafından kısa sürede söndürüldü' yazısı eklendi. İtfaiyecilerin alevlerin olduğu yangın alanını arkalarına alarak, yangını söndürmek yerine durup poz verdiği  bu karenin tepki çekti. İtfaiyenin Facebook adresinden paylaşılan fotoğraflar, tepkiler üzerine  bir süre sonra silindi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:40
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