Hatay’da inşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti

Numune Mahallesi’nde sabah saatlerinde 3 katlı bir inşaatın dış cephesinde kaplama işi için iskele kurumu sırasında meydana geldi. Suriyeli olduğu öğrenilen Aladdin Halid (34) işçi dengesini kaybetmesi sonucu inşaattan düştü. Üçüncü kattan aşağıya düşerek ağır yaralanan Suriyeli işçi için arkadaşları hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve durumu ağır olan 34 yaşındaki Alaaddin Halid, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suriyeli işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.