Hatay'da iki terörist yakalandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde terör örgütü PKK mensubu iki kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Amanos Dağları'ndan inerek Suriye sınır hattına doğru silahsız ve teçhizatsız ilerlediği belirlenen PKK mensubu iki teröristi takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan iki terörist, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Teröristlerin, terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altındaki Suriye'ni Afrin bölgesine gitmek istediği öğrenildi.

Kaynak: AA