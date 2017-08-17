Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hatay'da hastane çalışanına darp söylentisi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir hasta yakınının, istemediği doktora yönlendirildiği gerekçesiyle hasta kabul personelini darbettiği iddia edildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:02
Hatay'da hastane çalışanına darp söylentisi

Kulak, burun ve boğaz hastalıkları nedeniyle kızını İskenderun Devlet Hastanesine getiren S.Ç, burada hasta kabul personeli Veysel Bayar (28) tarafından karşılanarak polikliniğe çıkarıldı.

Daha sonra hasta yakını S.Ç. istemediği doktora yönlendirildiği iddiasıyla Bayar'la tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu S.Ç'nin kendisine yumruk attığını ileri süren Bayar, darp raporu alıp, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne hasta yakını hakkında şikayette bulundu.

Polis şikayet üzerine S.Ç'yi arama çalışması başlattı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:02
  1. Hatay
  2. İskenderun
  3. İskenderun Devlet Hastanesi
  4. Veysel Bayar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik faturanızı düşürmek için bunlara dikkat!
    1. Elektrik faturanızı düşürmek için..
    2. Suudi Arabistan'dan izin çıktı
    3. Rusya'dan flaş açıklama! Türkiye,..
    4. Ordu’da 675 kök kenevir bitkisi, 12..
    5. Altının kilogramı 145 bin 750 liraya..
    6. Galatasaray'a yeni sponsor!
    7. İstanbul Üniversitesi'nde sınavsız..
    8. Masa örtülerine emdirilmiş 17 kilo..
    9. Sportmenlik dışı faule PFDK'dan 2 maç..
    10. Beşiktaş'tan Volkan Şen bombası
    11. Rusya'dan açıklama: Türkiye, Rusya ve..
    12. Topçu’dan “demir yumruk kafalarına..
    13. Altaylı'ya sert cevap: Sen kim..
    14. İngilizlerden çok konuşulacak YPG..
    15. Avro/TL 3 haftanın en düşük..
    16. 19 yaşındaki Suriyelinin cesedi..
    17. Doğum yardımı alanlar dikkat!
    18. Lucescu-Terim görüşmesinde önemli..
    19. Donald Trump'ın olay adamı tekrar..
    20. İngilizlerden çok konuşulacak YPG..
    Emekliler dikkat! Bayramda 1 maaş ikramiye...
    Emekliler dikkat! Bayramda 1 maaş ikramiye...
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    PKK'dan CHP çağrısı!
    PKK'dan CHP çağrısı!
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü