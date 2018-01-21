Hatay'da ev ve iş yerleri Türk bayraklarıyla süslendi

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin güvenliği ve milletin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik olarak Zeytin Dalı Harekatı başlatıldığı hatırlatılarak, "Harekatı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ilimizin maddi manevi desteğini bildirmek anlamında Hatayımız genelinde tüm resmi kurum, ev ve iş yerlerimizde bayraklarımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya bütün Hataylı hemşehrilerimizi davet ediyoruz" denildi.

Bu arada, Hassa ilçesinde vatandaşlardan ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaları için anons yapıldı. Bazı vatandaşlar, anons üzerine ev erine Türk bayrakları asmaya başladı.