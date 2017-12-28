Hatay'da erkek cesedi bulundu

Karaağaç Mahallesi'ndeki sahilde hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Gültekin Kahraman (66) olduğunu tespit ettikleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahraman'ın cesedi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.