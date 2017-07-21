Hatay'da Emniyet Müdürlüğü önünde döner bıçaklı kavga!

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün saat 16.00 sıralarında kimliği açıklanmayan 2 kişi kavga etti. Kavga edenlerin birinin elinde döner bıçağı olması çevrede paniğe neden oldu. Emniyet Müdürlüğü'nden çıkan polisler kavgaya müdahale ederken, kaçan döner bıçaklı şüpheliyi durdurmak için havaya ateş açıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 2 şüpheli gözaltına alındı. Silah sesini duyanlar da Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı yapıldığını sanarak olay yerine geldi.