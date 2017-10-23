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Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İskenderun ilçesinde yüksek gerilim hattından geçen elektrik akımına kapılan işçi, hayatını kaybetti.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:38
Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmada çalışan Fatih Aktaş (36), iş gereği çalıştığı binanın çatısına çıktı.

Bu sırada binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan Aktaş, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aktaş'ın cenazesinin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.

Olayla ilgli soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:38
  1. İskenderun
  2. İskenderun Organize Sanayi Bölgesi
  3. ölü
  4. yüksek gerilim
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