Hatay’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından Antakya, Altınözü, Yayladağı, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren diğer gruplar ile irtibatlı olan, terör örgütlerine eleman aktarımı yapan ve bu amaçlar doğrultusunda sınırdan yasa dışı giriş-çıkış yapan toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.