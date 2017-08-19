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Hatay’da çatışma: 1 terörist öldürüldü, 4 terörist sağ yakalandı

Hatay’da dur ihtarına uymayan DEAŞ’lı teröristler ile polis ekipleri arasında çıkan çatışma sonucu 1 terörist ölü, biri kadın 4 terörist de sağ olarak ele geçirildi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:14
Hatay’da çatışma: 1 terörist öldürüldü, 4 terörist sağ yakalandı

Alınan bilgiye göre, şüphe üzerine takibe alınan bir araca polis saat 12.15 sularında Hatay-İskenderun yolu Topboğazı mevkiinde dur ihtarı bulundu. Dur ihtarına uymayan ve ateşle karşılık veren teröristler ile polisler arasında çatışma çıktı. Aracı, lastiklerine ateş ederek durdurmayı başaran güvenlik güçleri, teröristlerden birini ölü, biri kadın 4 teröristi de canlı olarak ele geçirmeyi başardı. Çatışma sebebiyle trafik uzun süre durdu. Yakalanan DEAŞ’lı teröristler kelepçelenerek götürüldü. Öldürülen teröristin cesedi de ambulansla morga kaldırıldı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:14
  1. İskender
  2. Hatay
  3. İskenderun
  4. Çat
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