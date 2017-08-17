Hatay'da çatışma: 1 asker yaralı
Hatay’ın İskenderun İlçesi Amanos Dağları eteklerinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 askerin yaralandığı bildirildi.17 Ağustos 2017 Perşembe 21:07
Karayılan Mahallesi kırsalı Amanos Dağları eteklerinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı.
Çıkan çatışmada 1 asker yaralandı. Yaralı asker, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Çatışmanın ardından bölgeye takviye kuvvetler sevk edilirken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların devam ettiği belirtildi.