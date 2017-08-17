Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hatay'da çatışma: 1 asker yaralı

Hatay’ın İskenderun İlçesi Amanos Dağları eteklerinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 askerin yaralandığı bildirildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 21:07
Hatay'da çatışma: 1 asker yaralı

Karayılan Mahallesi kırsalı Amanos Dağları eteklerinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada 1 asker yaralandı. Yaralı asker, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çatışmanın ardından bölgeye takviye kuvvetler sevk edilirken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 21:07
  1. hatay pkk çatışma
  2. hatay pkk
  3. hatay
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da çatışma: 1 asker yaralı
    1. Hatay'da çatışma: 1 asker yaralı
    2. DAEŞ'ten PKK taktiği: Hayvanları..
    3. Mahkeme başkanından FETÖ'cülerin..
    4. ABD'de ırkçılık, sensörlü el sabunu..
    5. İşte ÖSO'nun PKK'ya sızma operasyonu..
    6. Duruş bozukluğuna liseli mücitlerden..
    7. Barcelona'da terör saldırısı: En az 13..
    8. Kertenkeleye kalp masajı yaparak..
    9. Taş üstünde taş bırakmayan efsane su..
    10. Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı
    11. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
    12. Balıkesir'de orman yangını
    13. Öğretmenler, imamlar ve diğer devlet..
    14. Bir limon dört ağız sorununu çözüyor
    15. Oda Tv'den skandal subliminal mesaj:..
    16. Şanlıurfa'da 3 çocuktan kahreden haber!
    17. Milli Gazete'den Kurban Bayramı..
    18. FETÖ'cü eski yarbay Ankara'ya getirildi
    19. En net açıklama: Mehmet Görmez'i..
    20. Galatasaray'ın yeni transferini..
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    PKK'dan CHP çağrısı!
    PKK'dan CHP çağrısı!
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü
    Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü