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Hatay'da 'ByLock' operasyonu: 48 gözaltı

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 48 kişi gözaltına alındı.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:55
Hatay'da 'ByLock' operasyonu: 48 gözaltı

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 48 zanlı gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 66 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, ByLock kullandıkları belirlenen ve aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen memurların da olduğu 48 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan 48 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 18 kişi aranıyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:55
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Hatay
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
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