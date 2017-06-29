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Hatay’da "Bylock" operasyonu: 30 gözaltı

Hatay’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ’ByLock’ kullandıkları tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:26
Hatay’da "Bylock" operasyonu: 30 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen polis, asker, katip, büyükşehir belediyesi personellerinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 13:26
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Hatay
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
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