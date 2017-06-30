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Hatay'da bombalı araç alarmı!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde bomba olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi.

30 Haziran 2017 Cuma 00:40
Hatay'da bombalı araç alarmı!

Edinilen bilgilere göre, Bağlar Mahallesi Bülent Bahadırlı Caddesi üzerine park halindeki Otomobilde bomba ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlar kapatılırken yola şerit çekildi. Yaklaşık 2 saatlik yapılan aramanın ardından ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı

Ekiplerin incelemesinin ardından otomobil olay yerinden götürüldü. Güvenlik şeritleri kaldırılarak mahalleye girişlere izin verildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 00:40
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