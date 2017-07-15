Hatay’da 15 Temmuz etkinliği

Düzenlenen etkinliğe Antakya Belediye başkanı İsmail Kimyeci, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Ramazan Alparslan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

2007 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesinde yola döşenen mayının teröristlerce uzaktan kumandayla patlatılması sonucu şehit olan Süleyman Yılmaz’ın abisi Ali Yılmaz tarafından şehitler için Kuran-ı Kerim okutuldu dualar edildi.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan Şehit Abisi Ali Yılmaz, demokrasiyi ve aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçmesiyle milletin silahlarını yineaziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını söyledi.

Yılmaz, milletin darbe girişiminde sokakları ve meydanları doldurarak ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattığını kaydederek, “Milletimin darbe girişiminde sokakları ve meydanları doldurarak ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir” dedi.

Antakya Belediye başkanı İsmail Kimyeci, Türk milletinin tarihte 16 büyük devlet kurduğunu belirtti.

Kimyeci, Türk milletinin hiçbir zaman başka toprakları istila etmediğini vurgulayarak: “Biz Türk milleti olarak bu devletlerimizi kurduğumuzda hep tarihi incelediğimizde hiçbir zaman bir coğrafyayı, bir ülkeyi istila etmedik. Orayı bölmek parçalamak için hiçbir zaman savaş yapmadık. Hep baktığımızda yaşadığımız bölgeyi, coğrafyayı vatan kabul ederek orayı korumak üzere her zaman şehitler verdik. Ve canlarımız uğruna geçmişte nasıl atalarımız vatan kabul ettiğimiz toprakları korumak için şehit oldularsa bugün ve bundan sonraki süreçte de bizden sonra gelen nesillerde aynı hassasiyeti gösterecek” kelimelerini kullandı.

AK Parti Antakya İlçe Başkanı Ramazan Alparslan ise Türk milletinin sayısız zaferleri arasında 15 Temmuz’un da eklendiğini kaydetti.

Alparslan, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Rabbim şehadete ermiş tüm şehitlerimize o cennet makamına, bizleri de onların makamında onların şehadetinden nasiplenmeyi nasip eder. Bundan sonra bizden sonra gelecek nesillere, 15 Temmuz’u unutturmamak adına her yıl bu zaferimizi anmayı Rabbim nasip eder inşallah” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 30 Kuş adlı şiirin okunması sonrasında şehitleri için okunan hatimlerin duası yapıldı, Kuran-ı Kerim okundu. Davetlilere etli pilav dağıtıldı.