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Hatay'da 1 YPG'li enselendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirtilen Suriye uyruklu 1 kişi yakayı ele verdi.

22 Ağustos 2017 Salı 20:43
Hatay'da 1 YPG'li enselendi

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suriye sınırındaki Sucu Mahallesi kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiklerini belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

Suriye uyruklu B.B'nin (26) terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.B. tutuklandı, eşi M.T. (22) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 20:43
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