Yayladağı kırsalına top mermisi atıldı

3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Hudut Karakolu'nun yakınlarına, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirlenen top mermisi isabet etti.

Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı, hudut birlikleri merminin atıldığı bölgeye misliyle ateşle karşılık verdi.

Türkiye'nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık bir kilometre mesafede bulunuyor.