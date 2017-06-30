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Hatay'a 2 top mermisi düştü!

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına 2 top mermisi düştü.

30 Haziran 2017 Cuma 23:40
Hatay'a 2 top mermisi düştü!

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarına, Beşar Esed rejimi bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 top mermisi isabet etti.

KARŞI ATIŞ YAPILDI

Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, hudut birlikleri saldırının geldiği bölgeye misliyle karşı atış yaptı.

Türkiye'nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık 1 kilometre mesafede yer alıyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 23:40
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