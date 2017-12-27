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Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 20 kişi gözaltında

Hatay ve Ankara'da küçük yaştaki erkek çocuklara cinsel saldırı, nitelikli yağma, gasp gibi birçok suçu işledikleri belirlenen çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 20 kişi gözaltına alındı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:52
Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 20 kişi gözaltında

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir teknik takibe alınan çete üyelerine yönelik, Hatay’ın Antakya, Defne, Altınözü, Samandağ ilçelerinin yanı sıra eş zamanlı olarak Ankara’da yapılan operasyonda, küçük yaştaki erkek çocuklara cinsel saldırı, nitelikli yağma, gasp gibi birçok suçu işledikleri belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

FİRARİ 3 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonda, ‘nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, küçük yaşta erkek çocuğuna cinsel saldırı, cinsel saldırıya teşebbüs, konut dokunulmazlığını ihlal etme, ikametten hırsızlık, yağmaya teşebbüs, kesici aletle kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçunu işledikleri ileri sürülen aralarında 2 kadının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca, 3 adet şarjör, 30 adet 7,65 mm çapında fişek, 2 adet kısa dipçikli pompalı tüfek, 8 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 44 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet çelik yelek, 13 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki sorguları devam ederken, firarda olan 3 kişinin aranmasına devam ediliyor

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 13:52
  1. hatay
  2. ankara
  3. gasp

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