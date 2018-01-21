Hatay Valiliği'nden bomba çağrı: Ev ve iş yerlerine...

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülke güvenliğini ve milletin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerinin bertarafına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Harekâtı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize maddi ve manevi desteği bildirmek anlamında Hatay'ımız genelinde tüm resmi kurum, ev ve iş yerlerimizde bayraklarımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya tüm Hataylı hemşehrilerimizi davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.