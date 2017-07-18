Hatay sınırında orman yangını

Alınan bilgiye göre, Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak Türkmen Dağı bölgesinde Yamadı ve Sallur köyü kırsalında, Esed güçlerinin top atışları sonrası ormanlık alanda yangın çıktı. Suriye tarafında herhangi bir müdahale yapılmayan yangın, Türkiye sınırının 1 kilometre yakınlarına kadar yaklaştı. Yangının sınırı aşması ihtimaline karşı Yayladağı Orman işletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri hazır bekletiliyor.