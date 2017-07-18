Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hatay sınırında orman yangını

Hatay’ın Yayladağı ilçesi sınırında, Esed güçlerinin top atışları sonrasında orman yangını çıktı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:50
Hatay sınırında orman yangını

Alınan bilgiye göre, Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak Türkmen Dağı bölgesinde Yamadı ve Sallur köyü kırsalında, Esed güçlerinin top atışları sonrası ormanlık alanda yangın çıktı. Suriye tarafında herhangi bir müdahale yapılmayan yangın, Türkiye sınırının 1 kilometre yakınlarına kadar yaklaştı. Yangının sınırı aşması ihtimaline karşı Yayladağı Orman işletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri hazır bekletiliyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:50
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Hatay
  4. Yayladağı
  5. Yangın
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon euro
    1. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    2. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    3. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    4. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    5. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    6. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    7. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    8. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    9. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    10. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    11. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    12. 'Seni görevinin başında değil,..
    13. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    14. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    15. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    16. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    17. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    18. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    19. Onların kalbi daha hassas... Kırmayın!
    20. Yeşil listedeki PKK'lı imha edildi!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!