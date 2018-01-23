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Hatay sınırında 4 nokta geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Hatay Valiliği tarafından sınıra yakın bölgelerde 4 noktanın geçici güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği bildirildi.

23 Ocak 2018 Salı 19:16
Hatay sınırında 4 nokta geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Valilik Makamının 23.01.2018 tarih ve İl Yazı İşleri Müdürlüğü 3862 sayılı emirleri ile ilçemiz hudutları içerisinde bulunan Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazisi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazisi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü yolları) ve Sucu (Sucu Köyü yolları) bölgelerinde 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 08.00’den başlayıp 07 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00’de bitecek şekilde (15 gün süre ile) Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiş olup 24 Ocak/7 Şubat 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 19:16
  1. Hatay
  2. geçici güvenlik bölgesi
  3. zeytin dalı
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