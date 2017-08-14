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Hatay sınırında 14 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'da, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 14 Suriyeli yakalandı. Aralarında kadınlarında bulunduğu mülteciler sınır dışı edildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:12
Hatay sınırında 14 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 14 Suriyeli yakalandı.

3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Topraktutan ve Güveççi karakollarının sorumluluk sahasında yurda yasa dışı yollardan girmeye çalışan kişileri fark etti.

Sınır birlikleri tarafından yakalanan 14 kişinin Suriyeli oldukları belirlendi.

Aralarında kadınların da olduğu mülteciler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:12
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