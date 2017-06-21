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Hatay kıyılarında bulundu... 12 metre..

Hatay'da 12 metre uzunluğunda bir beyaz balina ölüsü kıyıya vurdu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 11:52
Hatay kıyılarında bulundu... 12 metre..

Hatay'ın Arsuz İlçesinde 12 metre uzunluğundaki ölü beyaz balina kıyıya vurdu.

Karaağaç Mahallesi'nde bir haftadır denizden kötü koku bir kuku geldiğini fark eden vatandaşlar, dün sahile gittiklerinde kıyıya vurmuş 12 metre uzunluğunda ölü beyaz balina ile karşılaştı.

İhbar üzerine sahile gelen polisler, durumu sahil güvenlik ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri Fakültesi görevlilerine bildirdi. Yetkililer, rüzgar ve dalgaların şiddeti nediyle ölü balinayı bulunduğu yerden çıkartamadı.

Bazı vatandaşlar, ölü beyaz balinanın bir haftadır sahile yakın kesimlerde deniz üzerinde gördüklerini iddia ederken, yetkililerin balinayı bugün sahilden çıkartmayı planladığı öğrenildi

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:52
  1. Hatay'
  2. balina
  3. Karaağaç Mahallesi'
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