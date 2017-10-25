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Hastanın karnından çıktı

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir hastanın vücudundan 10.2 kilogram yumurtalık tümörü alındı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 00:46
Hastanın karnından çıktı

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bulunan Marien Hastanesindeki doktorlar bir kadın hastadan, 10.2 kilogram ağırlığında yumurtalık tümörü çıkardı.

İHA'nın haberine göre; doktorlar 90 dakika süren başarılı bir ameliyattan sonra, bir kabak büyüklüğündeki tümörü çıkarmayı başardı. Başhekim Dr. Müller-Funogea, 1985 yılından beri doktor olduğunu ve böylesine büyük bir tümöre ilk kez rastladığını belirterek, bu hastalığın Almanya'da en sık rastlanan hastalıklar arasında beşinci sırada olduğunu vurguladı.

'BU BÜYÜKLÜKTE TÜMÖRE RASTLAYINCA ÇOK ŞAŞIRDIK'

Dr. Müller-Funogea, "Her, 68 kadından biri yaşam boyu yumurtalık kanseri tarafından etkileniyor. Her yıl yaklaşık 8 bin yeni vakaya rastlanıyor. Bu durum, bu tür genç hastalarda, çok sık rastlanan bir durum değil. Yumurtalık kanseri 50 yaşındaki hastalarda daha çok rastlanıyor. Bu tümör hastanın karnında üç dört yıl yaşamış. Hasta acil servise getirildiğinde ikiz bebek doğuracak şeklinde karnı vardı. Yaptığımız ultrasonun ardından bu büyüklükte tümöre rastlayınca çok şaşırdık. Önemli bir operasyonu başarı ile gerçekleştirdik" dedi.

Hastanın sağlık durumun ise iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 00:46
  1. yumurtalık tümörü

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