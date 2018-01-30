Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hastanın boynundan çıkarıldı!

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesinde guatrameliyatı olan bir hastanın boynundan ağırlığı yaklaşık 600 gram gelen dev bir guatr çıkarıldı.

30 Ocak 2018 Salı 16:23
Hastanın boynundan çıkarıldı!

Hizan ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki 6 çocuk annesi Şaziye Kaplan isimli kadın, 14 yıldır birçok hastaneye başvurmasına karşın cesaret edemediği için yaptıramadığı guatrameliyatı için Tatvan Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu tarafından muayenesi yapılan hasta için ameliyat kararı verildi. Hastanın da ikna edilmesinin ardından yapılan zorlu ve bir o kadar da başarılı ameliyat sonucunda hastanın boynundan ağırlığı yaklaşık 600 gram gelen dev bir guatr çıkarıldı. Gerçekleştirilen başarı ameliyat ile hasta sağlığına kavuşurken, hastanın boynundan çıkarılan guatrın büyüklüğü ise şaşkınlık oluşturdu.

Daha öncesinde birçok hastaneye başvurmasına karşın bir türlü ameliyat olmaya cesaret edemediğini belirten 38 yaşındaki 6 çocuk annesi Şaziye Kaplan, “Boğazımda 14 yıldır guatrım vardı. Başka hastanelere gittim ve en son Van’a gittim. Oradan Diyarbakır’a sevk ettiler. Korktuğum için ameliyat olmuyordum. Buraya geldim ve Allah razı olsun Rıdvan Hoca çok ilgilendi. Ameliyat olmaya ikna oldum, ameliyatım güzel geçti ve şu an çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu ise, “Yaklaşık 14 yıldır büyük boy guatrı olan ve uzaktan rahatlıkla görülecek şekilde boynunda şişliği olan hasta bize başvurdu. Tahlillerinde guatrının normalden çok daha büyük olduğunu ve içinde çok sayıda nodül olduğunu gördük. Tetkikler sonucu ameliyata almaya karar verdik. Başarılı bir ameliyattan sonra yaklaşık 600-650 gram ağırlığında bir guatr dokusu çıkardık. Ameliyat sonrası hastamızın herhangi bir sıkıntısı yok. Gözetimimiz altında ve takibini devam ettiriyoruz, taburcu etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 16:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıyer'deki tavuk çadırını tombala çadırı yapıp, servislerle müşteri taşımışlar
    1. Sarıyer'deki tavuk çadırını tombala..
    2. Sırrı da hemen orada bitti!
    3. Afrin'den atılan roket hastane..
    4. Manisa’da suç makinesi iki hırsız..
    5. Merkez Bankası'ndan hükümete açık..
    6. Hisarcıklıoğlu: Reform paketi için..
    7. Çok nadir rastlanıyor! Vahşi kedi..
    8. Öldürülen teröristin kıyafetinde şok..
    9. Genç kıza yumruk atan adam bakın kim..
    10. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde..
    11. Türk Barter 2018 yılı hedeflerini..
    12. Kıvırcık doğurganlığı artırıyor
    13. Manchester City'den 57 milyon..
    14. Afrin'de sinsi tuzak! Görünüşü taşa..
    15. Sudanlı Başhekim: Türkiye'de evimde..
    16. Asena'dan kötü haber geldi
    17. Hizbullah meydan okudu! İsrail'i yok..
    18. İstanbul Emniyet Müdüründen flaş..
    19. Avrupalı istihbarat başkanından YPG'ye..
    20. Rusya ateşledi! Amerika'ya düştü
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    Çekilin, yoksa vururuz!
    Çekilin, yoksa vururuz!