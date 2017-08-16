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Hastaneyi ceset kokusu sardı, belediye gül suyu sıktı

Tokat'ın Niksar İlçesi'nden otopsi yapılmak üzere dün Tokat Devlet Hastanesi morguna getirilen 5 gün önce ölen 75 yaşındaki Alim Köksal'ın cesedinin kokusu hastaneye gelen hasta ve yakınları rahatsız etti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:44
Hastaneyi ceset kokusu sardı, belediye gül suyu sıktı

Tokat'ın Niksar ilçe merkezindeki Yusufşah Mahallesi Şehit Pilot Binbaşı Akıl Erdem Sokak'ta tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan işçi emeklisi Alim Köksal'ın cesedi dün damadı Süleyman Koper tarafından yatak odasında buldu. 5 gün önce öldüğü belirlenen Alim Köksal'ın kalp hastası olduğu ifade edildi.

Sevk edilen polis ekiplerinin incelemeleri ardından ceset otopsi yapılmak dün akşam saatlerinde Tokat Devlet Hastanesi morguna getirildi. Otopsiye alınan Köksalın cesedinin kokusu bu sabah hastane içerisine yayıldı. Hastaneye tedavi olmak için gidenler hastane içerisinde burunlarına mendil tutarak gezerken içerisinde ağır bir koku olduğunu ve bundan rahatsız olduklarını söyledi. Otopsinin tamamlanması ardından Köksal'ın cenazesi Niksar Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile toprağa verilmek üzere ilçeye gönderildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Tokat Devlet Hastanesi yaptığı yazılı açıklamada dün saat 18.45te Niksar İlçesi'nden yakınları tarafından yaklaşık 5 gün önce vefat ettiği belirtilen Alim Köksal'ın cesedinin savcılık talimatı ile otopsi yapılmak üzere hastaneye getirilerek morga konulduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Nöbetçi savcı tarafından otopsi işleminin ertesi sabah yapılacağının belirtilmesi üzerine ceset morgta bekletilmiştir. Nöbetçi savcı tarafından otopsi işlemi 16.08.2017 tarihinde saat 08.30 gibi başlatıp saat 11.00 gibi bitirilerek ceset sahipleri tarafından hastane morgundan alınmıştır. Çürümüş cesetin kokusu hastanemiz morgundan, laboratuvar, alt kat poliklinikler ve bahçede hissedilmiştir.

Cesedin hastanemizden alınmasının hemen ardından hastane yönetimimizce kokudan etkilenen tüm alanlar temizletilmiş,  ayrıca Tokat Belediyesinin desteğiyle temizlenen alanlara gül kokusu sıkılarak kötü koku bertaraf edilmiştir.''

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:44
  1. ceset kokusu
  2. Tokat Niksar ceset
  3. Alim Köksal
  • AliAli36 dk önce
    Ne acı bir ölüm kokuya sabredemiyoruz Allah'ım.
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