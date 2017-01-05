Hastanelere gidenler dikkat! Vatandaşa nakit ödenecek

SGK, 1 Ocak 2017 itibariyle özel hastanelerle sözleşme şartlarında değişikliğe gitti...

Hastanelere gidenler dikkat! Vatandaşa nakit ödenecek
Eklenme: 05 Ocak 2017, 02:53
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Yeni sözleşmeye göre vatandaşlardan fazla para tahsil eden hastaneye, ilgilinin şikayet etmesi halinde ceza kesilecek.

Fazla ücret ödemek zorunda kalanlar Alo 170’e ihbarda bulunabilecek.Yeni sözleşmeye göre fazla para alan hastane geri ödemeyi nakit olarak yapacak.

HASTANEYE 10 KAT CEZA

SGK da hastaneye 5 kat ceza kesecek. Ödeme zamanında yapılmazsa ceza 10 katına çıkacak. Özel hastaneler derneği 5 kat cezanın fazla olduğu görüşünde. Sosyal Güvenlik Kurumu yeni uygulamada herkesin hangi hastaneden ne kadar kesinti yapabileceğini de halka mesajla bildirecek.

TC kimlik numarası girilerek hastanede kayıt açıldığı anda vatandaşın telefonuna, “Sizin adınıza hastaneye şu miktarda para ödedik” diye mesaj gönderilecek.

Böylece hasta ne kadar ödemesi gerektiğini bilecek. Şayet hastane belirtilen rakamdan yüksek ücret almışsa bunu hastaneden geri isteyebilecek.

 
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