Hastaneler masal bahçesi oldu

Eskişehir Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başlanılan proje ile koridorlar renklendi. Adeta masal bahçesine dönen hastanelerde, minikler de keyifli anlar geçiriyor. Projenin danışmalığını yapan Sadi Küçükoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Proje ile çocukların psikolojik olarak zarar görmelerini de engellemek istediklerini anlatan Küçükoğlu, "Şehrimiz için birçok proje çalışmasını yürütmeye gayret ediyoruz. Bunlarda bazıları ’Dünden Bu Güne Yerel Yönetim Modelleri, Kültür ve Sanat Şölenleri, Eskişehir ile İller Arası Kültür Köprüleri.’ Bu çalışmalar içinde en çok, hastanelere masal bahçesi olunca adlı çalışma bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Bu çocukların hastalıklarından ötürü bozulan psikolojileri, hastane ortamının kasvetli havası içinde daha da zedelenmektedir. Tedavi için kalan bu çocukların hastanede gününü nasıl geçirdiği gözlemlediğinde, hırçın tavırlar sergiledikleri ebeveynlerine zorluk çıkarttıkları, sıklıkla ağladıkları odalarda bulunan televizyonlardaki programların içeriğini gözetmeksizin anlamsızca izledikleri aşikârdır. Bu durumdan çocuklarını bir nebze olsun kurtarmak isteyen anne ve babalar ise; çocuklarına, heyecan ve adrenalin ögelerini fazlaca içeren, savaş öldürme yok etme güçlünün kazandığı tablet ve telefon oyunlarına evlatlarını hapsetmek mecburiyetinde kalmaktadır" dedi.

Projeye destek olan hastane yöneticilerine teşekkür eden Küçükoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Bu alternatifsiz kalış çocuklar üzerinde alışkanlıklara kısa ve uzun vadeli kişilik bozukluklarına neden olmaktadır. Böylece tüm gün ve gece sanal oyun başından kalkmadan oyundaki karakterini yöneten, hayattan kopuk kişiler haline geliyor. Çocuklar odadan çıkmaya, hatta su, tuvalet gibi ihtiyaçlarını bile karşılamaya gerek duymuyor. Oluşturduğu sanal dünya içinde kendine yer edinmeye çalışıyor. Yüz yüze iletişim yerine sanal dünyayı tercih ediyor. Çekingen ve sosyal ortamdan uzak duran bu çocuklar, sosyal anksiyete rahatsızlığına sahip olmakta, internet ve online oyunları bağımlılık halinde kullanmaya başlıyor. Hastanelerde çocukları, zararlı etkenlerin tesirinden korumak ortamı neşeli ve cazip kılmak masalın hazır hedef kitlenin bulunduğu bu ortamlarda kültürel değerlerimizi masal üzerinden aktarmak maksadıyla hareket etmekteyiz. Kısaca masalın özelliği sayesinde çocuklarımızı estetik bir biçimde dil ile sanat ile ve kültür ile eğitmek ve aynı zamanda eğlendirmek istiyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen hastane yöneticilerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum."