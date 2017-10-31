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Hastaneden 'WhatsApp' ile randevu dönemi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde faaliyete geçen "WhatsApp Randevu Hattı" ile polikliniklerden randevu alan hastalar, uygulamadan memnun.

31 Ekim 2017 Salı 10:36
Hastaneden 'WhatsApp' ile randevu dönemi

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki devlet hastanesinde hastalara 182 randevu hattının yanı sıra "WhatsApp Randevu Hattı" ile tedavi olmak istedikleri polikliniklere mesaj yoluyla ulaşabilme kolaylığı sağlanıyor.

Ferizli Devlet Hastanesi'ne WhatsApp üzerinden randevu alma sistemine ulaşan vatandaşlar ad, soyad ve tedavi olacağı poliklinik ismini personellere bildirerek sağlık hizmeti alma imkanına kavuştu.

Hastalar WhatsApp ile randevu talebinde bulunduktan sonra hastane personelleri kısa mesajla randevu bilgilerini hastaya gönderiyor. Hasta da belirtilen saatte hastaneye giderek, kısa bir süre bekledikten sonra muayene hizmeti alıyor.

Ferizli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Samet Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemin Marmara Bölgesi ve Sakarya'da ilk olduğunu söyledi.

"Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) 182" üzerinden hastaların randevu almasını kolaylaştırmak, destek olmak için WhatsApp üzerinden bir iletişim hattı kurduklarını belirten Kaymaz, "Hattı kurmamızdaki amaç, hastalarımızın daha kaliteli bir hizmet alması, polikliniklerde ve hastanelerde bekleme süresini en aza indirmektir. Sağlık Bakanlığı'mızın belirlediği yüzde elli oranında randevu sistemine ulaşmak için kurduğumuz bir destek hattı." dedi.

Amaç MHRS 182'ye yardımcı olmak

Kaymaz, sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin vatandaşa anlatmaya gayret ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın adını, soyadını istedikleri polikliniğin randevusunu, saatini bizlere iletmesini rica ettik. Danışmadaki arkadaşlarımız bu iletileri kabul etti. En kısa sürede randevularını oluşturarak, hastalarımıza ilettik. Bir haftalık süreç geçti yüzde 47'lik randevu oranını yakaladık. Bakanlığımızın belirlediği hedeflere ulaşmaya gayret edeceğiz. Kaliteli bir hizmet vermek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ikinci olarak, Marmara Bölgesi ve Sakarya'da ilk olarak bu hizmeti açtık. Bu sistem bir alternatif değildir. MHRS 182'ye yardımcı olmak için kurulmuş bir sistemdir."

Hastaneden, "0 538 595 87 80" numaralı WhatsApp hattından mesai saatleri içerisinde randevu alınabiliyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 10:36
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