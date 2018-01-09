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Hastaneden kadavra kaçırıldı

DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Edizer "Özel üniversiteden geri gönderilen kadavralar öğrencilerinin hizmetine sunulacak.

09 Ocak 2018 Salı 15:15
Hastaneden kadavra kaçırıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mete Edizer, özel bir üniversiteye izinsiz gönderildiğini iddia ettiği 4 kadavranın geri alındığını ve öğrencilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

AA'nın haberine göre Edizer, yaptığı açıklamada, geçen nisanda, DEÜ'den bir özel üniversiteye, rektörlük ve dekanlık bilgisi dışında "kadavra transferi" yapıldığının ortaya çıktığını belirtti.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadavraları izinsiz ve gizli şekilde özel bir üniversiteye gönderdiği öne sürülen eski DEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden hakkında idari soruşturma başlatıldığını aktaran Edizer, şunları kaydetti:

"Soruşturma devam ediyor, şahitler dinleniyor. Diğer üniversite ile yazışmalar yapıldı. Bize 4 kadavra gönderilince, 2016 yılının Ekim ayında oraya iki kadavranın daha transfer edildiğini fark ettik. Özel üniversiteden geri gönderilen kadavralar öğrencilerinin hizmetine sunulacak. Bütün kadavralarımız sayıldı, eksiğimiz gediğimiz yok. Bu konu bizim için gerçekten çok onur kırıcı oldu. Türkiye'deki bütün anatomistleri çok üzdü, derinden yaraladı. Gururla söylemek isterdim ama en azından kadavralarımıza sahip çıkmayı başardık."

Edizer, hastanelerinde 40'ın üzerinde kadavranın öğrencilerin eğitiminde kullanıldığını ifade ettti.

Prof. Dr. Orhan Mağden'in kadavraları kredi çekerek satın aldığı iddialarını da değerlendiren Edizer, "7-8 yıl öncesine kadar parayla kadavra satın alma şansınız olamazdı." şeklinde konuştu.

DEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden'in, hastaneye bağışlanan kadavraları izinsiz ve gizli bir şekilde özel bir üniversiteye gönderdiği iddia edilmişti.

Hakkında soruşturma başlatılan Mağden, görevden alınmıştı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 15:15
  1. Dokuz Eylül Üniversitesi
  2. Orhan Mağden
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