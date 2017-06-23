Bitlis'te hastane personeli şehidi böyle uğurladı

Bitlis'in Tatvan İlçesi Anadere bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Talat Bildirici'nin cenazesi, hastane çalışanları ve hastaların gözyaşlarıyla uğurlandı.

HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTALAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morgundaki şehit Talat Bildirici'nin cenazesi askeri törenle teslim alındı. Şehidin uğurlandığı sırada, hastanede görevli hemşireler, doktorlar, hasta bakıcılar ve stajyer öğrenciler morg önüne gelerek şehide son görevlerini ya

HASTANEYE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI, GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Yatarak tedavi olanlar hastalar ise, hastane binasına asılan Türk Bayraklarını aralayarak şehidin uğurlanmasını izlerken gözyaşı döktü. Çok sayıda hastane personeli ve vatandaşın morg önünde toplanmasıyla görevli askerler görevini yapmakta zorlandı. Koridorlardaki pencerelerde yer bulamayan bazı hastane çalışanları ise çatılara çıktı. Şehidin cenazesi askeri araca konulduktan sonra, toplanan kalabalık tekbir getirdi.

CENAZENİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Şehit Uzman Çavuş Talat Bildirici'nin toprağa verilmek üzere memleketi Kozan'ın Çamdere Mahallesi'ne götürüldü.

Cenazeden diğer fotoğraflar:

















