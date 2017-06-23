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Bitlis'te hastane personeli şehidi böyle uğurladı

Bitlis'teki operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Talat Bildirici'nin cenazesi, hastane çalışanları ve hastaların gözyaşlarıyla uğurlandı.

23 Haziran 2017 Cuma 16:36
Bitlis'te hastane personeli şehidi böyle uğurladı

Bitlis'in  Tatvan İlçesi Anadere bölgesinde  PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Talat Bildirici'nin cenazesi, hastane çalışanları ve hastaların gözyaşlarıyla uğurlandı.

HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTALAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morgundaki şehit Talat Bildirici'nin cenazesi askeri törenle teslim alındı. Şehidin uğurlandığı sırada, hastanede görevli hemşireler, doktorlar, hasta bakıcılar ve stajyer öğrenciler morg önüne gelerek şehide son görevlerini ya
HASTANEYE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI, GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Yatarak tedavi olanlar hastalar ise, hastane binasına asılan Türk Bayraklarını aralayarak şehidin uğurlanmasını izlerken gözyaşı döktü. Çok sayıda hastane personeli ve vatandaşın morg önünde toplanmasıyla görevli askerler görevini yapmakta zorlandı. Koridorlardaki pencerelerde yer bulamayan bazı hastane çalışanları ise çatılara çıktı. Şehidin cenazesi askeri araca konulduktan sonra, toplanan kalabalık tekbir getirdi.
CENAZENİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

 

Şehit Uzman Çavuş Talat Bildirici'nin toprağa verilmek üzere memleketi  Kozan'ın Çamdere Mahallesi'ne götürüldü.

Cenazeden diğer fotoğraflar:








Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:36
  1. Bitlis
  2. Çukurova
  3. Tatvan
  4. Kozan
  • AysenAysen1 sa önce
    Allah rahmet eylesin
  • Önce Vatan Önce Vatan 1 sa önce
    DİYARBAKIR DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞANPKK SEMPATİZANI DOKTOR VE HEMŞİRELER İSE YARALI GELİB ŞEHİT OLANYADA KATLETTİKLERİ ASKER VE POLİSİMİZ İÇİNHALAY ÇEKİP ZAFER İŞARETİ YAPIYORLAR .MALESEF ÇOĞUDA HALA GÖREVDE
  • ErdoğancıErdoğancı1 sa önce
    Adana'nın gözünü yiyim. Diyarbakır'daki hastanelerde askere polise ağrı kesici bile vermiyorlar.
  • AHMETAHMET1 sa önce
    RABBİM sen ne kadar büyüksün kalplerimize merhamet koymuşşun çok şükür çok şükür ALLAH c.c şehide rahmet eyleye.
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