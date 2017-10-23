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Hastaneden kritik Deniz Baykal açıklaması

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

23 Ekim 2017 Pazartesi 19:32
Hastaneden kritik Deniz Baykal açıklaması

Prof Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal’ın sağlığına ilişkin açıklamada bulundu. İbiş açıklamasında, ''Durumu ciddi, bilinci kapalı, genel durumu stabil, yaşamsal bulguları iyi'' dedi. İbiş, ödemin çözülmeye devam ettiğini de belirtti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 19:32
  1. Deniz Baykal
  2. Deniz Baykal Kaseti
  3. Prof. Dr. Erkan İbiş
  • ÜmitÜmit4 sa önce
    Muhabir arkadaşımız doğru demiş ne zaman bilinci açıktı ki bu melunların mekanı cehennem olsun demirel ecevit onu bekliyor zebaniler de
  • tomtomtummytomtomtummy9 sa önce
    Bu nasil rektor yahu? Adamin bilinci ne zaman acikti ki simdi kapanmis.
  • TomtomtummyTomtomtummy9 sa önce
    Birakin CHP liler namazini kilsin. Asagidan yukaridan , sagdan soldan, hapsu, elhamdulillah!
  • alaettin alaettin 13 sa önce
    ne bilirsin belkide karar alır getiremezlerdiyeceğim ancakbiz camiye getirmeyin desek ellerine büyük koz gecerbakın o zaman tepinmelereMüslümanliği yerden yere vurmaya çatlak çıkarmayı seyredin
  • YenerYener13 sa önce
    Baykal a Şifalar diliyorum
  • AydınAydın15 sa önce
    Bu yorumları ayıplıyorum. ....
  • veliveli15 sa önce
    ..rahmetli menderesin yakasına yapışan adamdır kendileri,
  • muhabirmuhabir16 sa önce
    Durumu cddi bilinci kapalı = bu komonistlerin bilinci nezaman açiktıki ? Biryanda ALLAH'IN hükümleri öbüryanda yahudi karl marx'ın hezeyanları siz hangisine uymalısınız ?bir yolun sonu cehennem diğerinin sonu cennete götürüyor.Binsene yaşasanda sonunda hesab var;ALLAH müslümanlıktan ayirmasın .
  • SabriSabri16 sa önce
    Bu rektorun baska isi yokmu? Baykalin doktoru kimse aciklamahi o yapsin.
  • oooooo16 sa önce
    Musallaya Getirdiklerinde, Hoca Nasıl Bilirdiniz Diye Sorduğunda, Hep Bir Ağızdan KÖTÜ Biliriz, Haklarınızı Helal Edin ETMİYORUZ Diyeceğiz. Haaa Neden CAMİ'YE Getiriyorlarki. bu chp'liler HİÇ Bir Zaman Müslümanları İSTEMEDİLER Yani İSLAM'I İstemediler. O Zaman bu chp'liler Yani İçimizdeki BÜTÜN Ğayrimüslim'ler, L eşlerini kilise, sinakok, buda la tapınağ, hindu'inek tapınağına Götürsünler.
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