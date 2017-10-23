Hastaneden kritik Deniz Baykal açıklaması
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.23 Ekim 2017 Pazartesi 19:32
Prof Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal’ın sağlığına ilişkin açıklamada bulundu. İbiş açıklamasında, ''Durumu ciddi, bilinci kapalı, genel durumu stabil, yaşamsal bulguları iyi'' dedi. İbiş, ödemin çözülmeye devam ettiğini de belirtti.
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Ümit4 sa önce Muhabir arkadaşımız doğru demiş ne zaman bilinci açıktı ki bu melunların mekanı cehennem olsun demirel ecevit onu bekliyor zebaniler de tomtomtummy9 sa önce Bu nasil rektor yahu? Adamin bilinci ne zaman acikti ki simdi kapanmis. Tomtomtummy9 sa önce Birakin CHP liler namazini kilsin. Asagidan yukaridan , sagdan soldan, hapsu, elhamdulillah! alaettin 13 sa önce ne bilirsin belkide karar alır getiremezlerdiyeceğim ancakbiz camiye getirmeyin desek ellerine büyük koz gecerbakın o zaman tepinmelereMüslümanliği yerden yere vurmaya çatlak çıkarmayı seyredin Yener13 sa önce Baykal a Şifalar diliyorum Aydın15 sa önce Bu yorumları ayıplıyorum. .... veli15 sa önce ..rahmetli menderesin yakasına yapışan adamdır kendileri, muhabir16 sa önce Durumu cddi bilinci kapalı = bu komonistlerin bilinci nezaman açiktıki ? Biryanda ALLAH'IN hükümleri öbüryanda yahudi karl marx'ın hezeyanları siz hangisine uymalısınız ?bir yolun sonu cehennem diğerinin sonu cennete götürüyor.Binsene yaşasanda sonunda hesab var;ALLAH müslümanlıktan ayirmasın . Sabri16 sa önce Bu rektorun baska isi yokmu? Baykalin doktoru kimse aciklamahi o yapsin. ooo16 sa önce Musallaya Getirdiklerinde, Hoca Nasıl Bilirdiniz Diye Sorduğunda, Hep Bir Ağızdan KÖTÜ Biliriz, Haklarınızı Helal Edin ETMİYORUZ Diyeceğiz. Haaa Neden CAMİ'YE Getiriyorlarki. bu chp'liler HİÇ Bir Zaman Müslümanları İSTEMEDİLER Yani İSLAM'I İstemediler. O Zaman bu chp'liler Yani İçimizdeki BÜTÜN Ğayrimüslim'ler, L eşlerini kilise, sinakok, buda la tapınağ, hindu'inek tapınağına Götürsünler.