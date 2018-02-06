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Hastanede korkunç olay

Adıyaman'da bir hastanede 4 yaşındaki kızını boğarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen anne ile yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

06 Şubat 2018 Salı 14:20
Hastanede korkunç olay

İHA-Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağında oturan Z. A., fenalaşan 4 yaşındaki Z.S. için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ve ilk müdahalesi yapılan Z.S., Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırıldı. Baygınlık ve kusma şikâyeti olan çocuk tedaviye alındı.

İddiaya göre anne Z.A yanında getirdiği elbisenin kol kısmını çocuğun boğazına bağlayarak boğmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika boyunca nefessiz kalan Z.S.'nin kalbi durdu. Z.S.'nin hareketsiz yatması üzerine Anne Z.A., bağırarak sağlık görevlilerinden yardım istedi.

Sağlık çalışanlarının yaptığı müdahaleler sonucunda çocuğun kalbi yeniden çalıştırıldı. Tekrardan hayata tutunan fakat beyin ölümü gerçekleşen Z.S., yoğun bakım ünitesine alındı. Burada yaşam savaşı veren Z.S.'nin annesi Z. A. ile ona yardım ettiği iddia edilen N.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Z. A. ile N.Ç., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadeleri tamamlanan Z.A. ile N.Ç. adliyeye sevk edildi

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:20
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