Hastanede kadın güvenlik görevlisi saldırıya uğradı
Ege Ünivesitesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisi, 22 yaşındaki Merve Demir, henüz belirlenemeyen nedenle hasta, 50 yaşındaki Ayhan E.'nin saldırısına uğradı. Burnu kırılan Demir, çalıştığı hastanede tedaviye alınırken, saldırgan Ayhan E. gözaltına alındı.25 Temmuz 2017 Salı 10:10
Olay, saat 02.30 sıralarında Ege Üniversitesi Acil Servis'te meydana geldi. Hasta Ayhan E., güvenlik görevlisi Merve Demir ile belirlenemeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Bir süre sonra elindeki şişeyi Demir'in suratına fırlatan Ayhan E., genç kıza saldırmaya başladı. Demir'i saldırganın elinden hastanedeki diğer güvenlik görevlileri ve çevredekiler kurtardı. Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri Ayhan E.'yi gözaltına alırken, burnu kırılan Demir, çalıştığı hastanede tedaviye alındı.