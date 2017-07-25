Hastanede kadın güvenlik görevlisi saldırıya uğradı

Olay, saat 02.30 sıralarında Ege Üniversitesi Acil Servis'te meydana geldi. Hasta Ayhan E., güvenlik görevlisi Merve Demir ile belirlenemeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Bir süre sonra elindeki şişeyi Demir'in suratına fırlatan Ayhan E., genç kıza saldırmaya başladı. Demir'i saldırganın elinden hastanedeki diğer güvenlik görevlileri ve çevredekiler kurtardı. Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri Ayhan E.'yi gözaltına alırken, burnu kırılan Demir, çalıştığı hastanede tedaviye alındı.